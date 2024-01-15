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لبنان

ابي رميا زار عثمان ومولوي: لإعادة فتح دوائر النافعة في جونية

Lebanon 24
15-01-2024 | 09:28
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زار النائب سيمون ابي رميا المدير العام للامن الداخلي اللواء عماد عثمان، واطلع منه على أوضاع الامن الداخلي.

كما التقى ابي رميا، وزير الداخلية القاضي بسام مولوي في مبنى الوزارة، وناقش معه الترتيبات اللازمة للمراسيم التطبيقية لمحافظة كسروان جبيل التي طال انتظارها والتي توفر أعباء على المواطنين وهي تدخل في نطاق تطبيق اللامركزية الادارية، وتم البحث ايضا في سير عمل دوائر النافعة فطالب ابي رميا بإعادة فتح الدوائر في جونية.
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كذلك ناقش ابي رميا مع مولوي شؤونا جبيلية، وشكره على "التنسيق الذي قام به مع نواب جبيل ورئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس في ما خص معمل النفايات في حبالين وعلى تمويله من قبل الصندوق البلدي المستقل نظرا للشح في الايرادات في بلديات قضاء جبيل".
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