"للتوصل إلى انتخاب رئيس".. بوصعب: للعودة الى الحوار بين الكتل النيابية

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس، وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم، وتم البحث في الأوضاع العامة وتداعيات حرب غزة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان.

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كما تطرق البحث إلى اوضاع وزارة الدفاع، وحرص الوزير على التقيد بتطبيق قانون الدفاع والحفاظ على صلاحياته الدستورية.



ثم استقبل بو صعب المنسقة الخاصة للامم المتحدة يوانا فرونتسكا، وتم التطرق الى ملف الرئاسة، فشدّد بو صعب على "ضرورة العودة الى الحوار بين الكتل النيابية للتوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية الذي يشكّل اولوية في الوضع الراهن.



كما تم البحث في التطورات الاخيرة جراء الحرب على غزة و الاعتداءات الاسرائيلية اليومية على لبنان، ورأى بو صعب الى ان "استقرار الوضع السياسي ينعكس ايجاباً على الوضع الامني في الجنوب ويشكل ضمانةً في المستقبل"

