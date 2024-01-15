بيان من الصليب الأحمر اللبناني.. هذا ما جاء فيه

أشار الصليب الاحمر اللبناني الى انه "لليوم الثاني، تواصل طواقم الصليب الاحمر اللبناني وقوامها 26 متطوعا و6 سيارات عملها الإنساني حيث قامت بإدخال المساعدات بمؤازرة شاحنات الجيش اللبناني الى بلدتي السماقية وحكر الضاهري في عكار التي حاصرتهما المياه بالكامل بعد فيضان النهر الكبير منذ ثلاثة أيام".

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وأكد في بيان أن "المساعدات التي تم إدخالها تلقاها اهالي البلدتين وكذلك حوالي 340 عائلة سورية كانت بلدية السماقية بمساعدة فرق الصليب الاحمر اللبناني قد أخلتهم من مخيماتهم الى المدرسة وقاعة المسجد بعد أن غطت المياه خيمهم. كما وسير الصليب الاحمر اللبناني عيادة نقالة وتمت معاينة 135 مريضا.



ولا يزال فريق من الصليب الاحمر يقوم بمساعدة المحافظ بتفعيلغرفة إدارة الكوارث في المحافظة لتنسيق الاستجابة، وتستمر أيضاً الطواقم في عمليات الاستجابة لتوفير ما يلزم من مساعدات أساسية للعائلات المنكوبة من أهالي البلدتين والنازحين السوريين.



