فيديو مرعب... الأب إيلي خنيصر: "إنها الكارثة الاكبر"

نشر المتخصص بالأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، فيديو عبر صفحته على "فيسبوك"، من بلدة قرنايل، حيث تسبّبت العاصفة التي ضربت لبنان، خلال الأيّام الماضيّة، بانهيار أجزاء كبيرة من أحد الجبال، وانجراف التربة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من أشجار الصنوبر، تخطّى الـ100.

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وبحسب الأب خنيصر، فإنّ المبنى الذي يظهر في الفيديو مُهدّد بالسقوط أيضاً، بعد تضرّر أساساته بشكل كبيرٍ.

وعلّق الأب خنيصر على الفيديو قائلاً:

"ايها اللبنانيون، انها الكارثة الاكبر: زحلت الارض في قرنايل ضمن مساحة عملاقة وسقط عدد كبير من اشجار الصنوبر يتخطى عددها ال 100 شجرة، والمبنى القيد الانشاء زحلت اساساته وهو مهدد بالانهيار، تصوير الصديق ماهر الأعور، 15/01/2024, ( ضمن تحذيرات الاب خنيصر)".