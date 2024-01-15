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لبنان

بالصورة... شاهدوا ما أطلقه العدوّ الإسرائيليّ في سماء الجنوب

Lebanon 24
15-01-2024 | 10:45
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أطلق العدوّ الإسرائيليّ منطاداً تجسّسياً، في سماء بلدة الضهيرة، جنوب لبنان.
 
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية نشرت تقريراً قبل أيام، تطرقت فيه إلى منطاد المراقبة الذي بادرت إسرائيل لرفعه عند الحدود مع لبنان. 
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وذكرت الصحيفة أنّ سلاح الجو هو الذي يتولى إطلاق ذاك المنطاد المعروف بـ"تل شميم"، مشيرة إلى أنّ الغرض منه هو الكشف والتحذير من التهديدات المُختلفة عند الحدود مع لبنان، بدءاً من الطائرات مروراً بصواريخ كروز إلى الصواريخ الباليستيّة. 

وقال التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنه جرى تطوير نظام "تل شميم" على مدى سنوات بالتعاون بين الأميركيين والإسرائيليين، موضحة أنه يمكن أن يضم المنطاد عشرات الكاميرات الخاصة وأجهزة الكمبيوتر الصغيرة والرادارات الكبيرة، في حين أن طوله يصل إلى 117 متراً فيما وزنهُ بالأطنان. 
 
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