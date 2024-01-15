توقيف سارق في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ م.ص سرق هاتف و.ا، في محلة شارع المطران - طرابلس.

ولدى محاولته الفرار، تمكّن أهالي المنطقة من توقيفه، وقاموا بتسليمه إلى شعبة المعلومات.