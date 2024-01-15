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لبنان
توقيف سارق في طرابلس
Lebanon 24
15-01-2024
|
10:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ م.ص سرق هاتف و.ا، في محلة شارع المطران - طرابلس.
ولدى محاولته الفرار، تمكّن أهالي المنطقة من توقيفه، وقاموا بتسليمه إلى شعبة المعلومات.
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