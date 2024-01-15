هذا ما فعلته الأمطار والسيول في عكار ووادي خالد!

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في عكار: أشارت وزارة الزراعة الى أنه "بناء على توجيهات وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، أجرت فرق الوزارة في مصلحة عكار جولة ميدانية على الحقول الزراعية في المنطقة، وتم التواصل مع مزارعي المناطق الساحلية والوسطى والقرى المجاورة للنهر الكبير الجنوبي، التي تعرضت إلى أضرار كبيرة من جراء الفيضانات، حيث تم رفع تقرير بالأضرار الآتية:في عكار:

تبين أن عددا كبيرا من قرى هذه المنطقة غمرته مياه الأمطار وسيول الأنهار المجاورة. وسجل ارتفاع في منسوب المياه ليصل إلى متر واحد في المناطق بمعظمها، الأمر الذي أدى إلى تلف نسبة كبيرة من المزروعات مثل الحشائش والبطاطا والجزر، والزراعات داخل الخيم المحمية.



وتراوحت الأضرار بين اختناق وانجراف وردم للمزروعات كبذار البطاطا، خصوصا في الحقول المزروعة أخيرا، كما حقول البطاطا التي يصعب تصريف المياه منها، خصوصا الأراضي المنخفضة، مما سبب عفن الدرنات تحت التربة.



وتسببت المياه، بتسجيل أضرار محدودة في الخيم البلاستيكية حيث اقتصرت في أغلب المناطق التي غمرتها السيول الى تلف المحاصيل داخلها، بالإضافة الى حالات نفوق للكثير من الماشية والدواجن لا سيما الاغنام والماعز.



في وادي خالد:



وقدّرت المساحة المتضررة بألفي دنم تزرع بالمزروعات الشتوية من قمح وشعير وغيرهما، لكن الأكثر تضرراً الفريز والبندورة، كما تقدر البيوت البلاستكية المتضررة في منطقة وادي خالد لوحدها بأكثر من 200 بيت، وتم تسجيل حالات نفوق للكثير من الماشية والدواجن، لا سيما الأغنام والماعز".