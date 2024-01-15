"يا هلا ومرحب".. فيديو جديد من "حزب الله" يتضمّن تسجيلاً لنصرالله

نشرَ الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله"، مقطع فيديو جديد تحت عنوان "يا هلا ومرحب"، ويحملُ مقطعاً صوتياً من خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، أمس الأحد.

وأظهر الفيديو مشاهد مصورة لجنود إسرائيليين داخل غزة، وقد تم إرفقها بكلام نصرالله الذي قال إن الإسرائيليين يهددون بإرسال الألوية التي تم سحبها من غزة إلى لبنان، وأضاف: "يهددونا بألوية تعبانة ومصدومة نفسياً والمهزومة في غزة.. شوفو هالتهديد.. يا هلا ومرحب".

وفي سياق خطابه، أشار نصرالله إلى أنَّ الأميركيين هددوا لبنان بأنّه إذا لم يتم وقف جبهة الجنوب فإنّ إسرائيل ستشنّ حرباً علينا، وأضاف: "أقول أن هذا التهويل لن يجدي نفعًا لا اليوم ولا غدًا ولا في أيّ يومٍ من الأيام".