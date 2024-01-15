ماذا سيجري غداً أمام وزارة التربية؟

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ينظم الأساتذة المتقاعدون في المدارس الخاصة اعتصاماً عند الساعة الـ1 من بعد ظهر غدٍ الثلاثاء، أمام وزارة التربية في الأونيسكو، بالتزامن مع الاجتماع الذي دعا إليه وزير التربية عباس الحلبي في مكتبه، ويشارك فيه نقيب المعلمين نعمه محفوض وأمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر.وأشار بيان للأساتذة المتقاعدين الى أنهم يطالبون بإنصافهم من خلال "زيادات على الرواتب في صندوق التقاعد بالتساوي مع زملائهم الأساتذة المتقاعدين في التعليم الرسمي، وبخاصة أنهم لا يزالون من دون أي زيادة على الراتب منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019".