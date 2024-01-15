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لبنان

كلام لافت.. ماذا قال وهاب عن ميقاتي؟

Lebanon 24
15-01-2024 | 13:27
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كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "إكس" قائلاً: "موقف الرئيس ميقاتي من غزة موقف وطني وقومي.. هل يريد أصحاب الحملة أن يخرج الرجل من ثيابه وبيئته حتى يوقفوا حملتهم عليها؟ ميقاتي المسؤول العربي الوحيد الذي تجرأ إذا استثنينا اليمن".
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