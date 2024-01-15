Advertisement

لبنان

معلومة تُكشف عن "خلية إسرائيلية" في لبنان.. إكتشفوا مخططها!

Lebanon 24
15-01-2024 | 14:10
A-
A+
Doc-P-1152960-638409505381649954.jpg
Doc-P-1152960-638409505381649954.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف علي أبو ياسين رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان لموقع "عربي بوست"، الإثنين، أنّ "الجيش الإسرائيلي وبعد معركة "طوفان الأقصى"، قام بتشكيل خلية مشتركة من الموساد والشاباك لرصد واغتيال قادة المقاومة الإسلامية في لبنان".
Advertisement
ولفت أبو ياسين إلى أن "قوات الفجر، الجناح العسكري للجماعة الإسلامية، يقوم بالتنسيق مع كل من حركة حماس وحزب الله في لبنان من أجل استهداف الجيش الإسرائيلي"، وتابع: "الجيش الاسرائيلي وبُعيد هجوم طوفان الأقصى الذي قامت به حركة حماس، على إسرائيل، قام بتشكيل وحدة أمنية مشتركة بين الموساد والشاباك للعمل داخل لبنان، وللقيام بعملية استهدافات أمنية لقيادات حركة المقاومة الإسلامية حماس، وكافة قادة المقاومة الآخرين".
 
وأشار إلى أن تلك الخلية تعمل بشكل فاعل في لبنان، وأضاف: "نحن نعتبر أن الذي حصل باستهداف الشيخ صالح العاروري ورفاقه في الضاحية الجنوبية لبيروت فضلاً عن القيادات الأخرى من القسام، كان خسارة كبيرة، لكن في الوقت نفسه نحن نقول إن هذه الحركة المباركة ولادة بالقيادات".

وأضاف: "أي عمل مقاوم، لا بد أن يكون له عمل استخباراتي وأمني، يتابعه في كل مكان، حتى يقوم بعمليات وقائية، ولذلك من خلال المتابعات علمنا بالدليل القاطع الذي توفر لدينا، إن خلايا الموساد والشاباك تعمل بشكل فاعل في لبنان بالشراكة مع الشاباك". (عربي بوست)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:57 | 2024-01-15
15:46 | 2024-01-15
15:29 | 2024-01-15
14:56 | 2024-01-15
14:34 | 2024-01-15
14:00 | 2024-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24