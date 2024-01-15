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لبنان

بالصورة.. عشاءٌ يجمع جنبلاط وفرنجية

Lebanon 24
15-01-2024 | 14:34
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استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وعقيلته السيدة نورا جنبلاط في كليمنصو، رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية وعقيلته السيدة ريما فرنجية، والنائب طوني فرنجية وعقيلته السيدة لين زيدان، في حضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط وعقيلته السيدة ديانا جنبلاط، السيد جوي الضاهر وعقيلته السيدة داليا جنبلاط، وعضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور وعقيلته السيدة زينة حمادة، و"كان بحث على مائدة العشاء في مختلف الشؤون العامة" بحسب بيان للتقدمي.
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