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لبنان

ثروة كبيرة في لبنان.. هكذا ستأتي مليارات الدولارات!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-01-2024 | 14:56
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قال وزير الزراعة عباس الحاج حسن لـ"لبنان24" إنّ زراعة القنب الهندي الصناعي في لبنان تمثل ثروة كبيرة تدر أكثر من مليار و 500 مليون دولار سنوياً.
ولفت الحاج حسن إلى أنّ تلك الزراعة تعتبر كنزاً مهماً للبنان، ويجب عدم إغفالها بتاتاً لأنها تُعطينا أموالاً خالصة لصالح الدولة، وقال: "نحن نسعى إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ3 مليارات دولار، بينما من خلال زراعة واحدة يمكننا أن نأتي بتلك المليارات خلال عامين فقط، وبالتالي يجب المبادرة إلى استثمارها مثل الكثير من دول العالم".
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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