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لبنان

منطقة يهددها "حزب الله".. تقرير إسرائيلي يعلن عنها

Lebanon 24
15-01-2024 | 15:29
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ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في تقريرٍ جديد لها، اليوم الإثنين، أنّ منطقة مزارع شبعا هي من أكثر من المناطق المهددة من قبل "حزب الله" والتنظيمات الأخرى التي تعمل تحت حمايته الكاملة في المنطقة.
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وأشار التقرير الذي ترجمه "لبنان24" إلى أن تلك المنطقة تعرضت لمحاولات عديدة لشنّ هجمات خلال أشهر الحرب، ومن المتوقع أن تستمر في المستقبل القريب، وأضاف: "إنّ حزب الله يسعى إلى تسجيل إنجازاتٍ عسكرية في هذه المنطقة ضد الجيش الإسرائيلي، وما يبدو هو أن الطريق مسدود أمام محاولات الوساطة التي يقوم بها الأميركيون أساساً وسط التصعيد القائم بين لبنان وإسرائيل".
 
واعتبر التقرير أنه "على أطراف أخرى التوصل إلى تسوية على الحدود بين الطرفين"، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن ترفع إسرائيل من مستوى هجماتها ضد أهداف "حزب الله" ليس فقط في جنوب لبنان فقط.
 
 
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