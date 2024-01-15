غارة إسرائيلية على بلدة جنوبية.. وهذا ما حصل فوق النبطية

نفذت طائرة مُسيرة إسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، غارة على أطراف بلدة الناقورة - جنوب لبنان.

كذلك، أفيد بأن الطيران الإستطلاعي الإسرائيلي نفذ طلعات إستكشافية فوق عدد من قرى وبلدات الجنوب لاسيما النبطية.

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وكان "حزب الله" نفذ، اليوم، سلسلة من العمليات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية، وقد جاءت على النحو التالي:

1- عملية ضد موقع حانيتا

2- عملية ضد موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

3- عملية ضد موقع المالكية

4- عملية ضد تجمع لجنود العدو في ثكنة راميم

5- إستهداف التجهيزات التجسّسية المستحدثة في محيط موقع المطلة

6- قصف ‏موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وحققوا فيه إصابات مباشرة

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6- إستهداف موقع المطلة

7- قصف موقع ‏بركة ريشا

8- إستهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية