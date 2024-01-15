Advertisement

لبنان

غارة إسرائيلية على بلدة جنوبية.. وهذا ما حصل فوق النبطية

Lebanon 24
15-01-2024 | 15:46
A-
A+
Doc-P-1152977-638409559590048456.jpg
Doc-P-1152977-638409559590048456.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذت طائرة مُسيرة إسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، غارة على أطراف بلدة الناقورة - جنوب لبنان.
كذلك، أفيد بأن الطيران الإستطلاعي الإسرائيلي نفذ طلعات إستكشافية فوق عدد من قرى وبلدات الجنوب لاسيما النبطية.
Advertisement
وكان "حزب الله" نفذ، اليوم، سلسلة من العمليات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية، وقد جاءت على النحو التالي:
1- عملية ضد موقع حانيتا
2- عملية ضد موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة 
3- عملية ضد موقع المالكية
4- عملية ضد تجمع لجنود العدو في ثكنة راميم
 
5- إستهداف التجهيزات التجسّسية المستحدثة في محيط موقع المطلة 
6- قصف ‏موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وحققوا فيه إصابات مباشرة
6- إستهداف موقع المطلة
7- قصف موقع ‏بركة ريشا 
8- إستهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2024-01-15
16:56 | 2024-01-15
16:32 | 2024-01-15
16:25 | 2024-01-15
15:57 | 2024-01-15
15:29 | 2024-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24