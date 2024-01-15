Advertisement

لبنان

نقابة مزارعي عكار والشمال: لمساعدتنا على معالجة أضرار العاصفة

Lebanon 24
15-01-2024 | 15:57
A-
A+
Doc-P-1152982-638409567158361454.png
Doc-P-1152982-638409567158361454.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت نقابة مزارعي الخضار في محافظة لبنان الشمالي وعكار تقريراً عن الأضرار التي خلفتها العاصفة، معتبراً أن نسبة الأضرار التي حصلت تراوحت بين 50 و 100% في بعض مناطق سهل عكار. 
Advertisement
 
وطالب رئيس النقابة خضر الميدا باسم نقابة مزارعي الخضار في الشمال وعكار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري والجهات المختصة في وزارة الزراعة والهيئة العليا للاغاثة، "العمل على انقاذ عكار وشعبها من الكارثه التي المت بها".

كذلك، توجه الميدا إلى النواب والفاعليات في الشمال وعكار، "للوقوف الى جانب أهل عكار ورفع الغبن عنهم ومد يد المساعدة لمتابعة المسيرة الزراعية والحضارة الانسانية، والوقوف بجانب الجيش لمساعدته في الكشف عن الاضرار الزراعية والانسانية".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2024-01-15
16:56 | 2024-01-15
16:32 | 2024-01-15
16:25 | 2024-01-15
15:46 | 2024-01-15
15:29 | 2024-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24