نقابة مزارعي عكار والشمال: لمساعدتنا على معالجة أضرار العاصفة

أصدرت نقابة مزارعي الخضار في محافظة لبنان الشمالي وعكار تقريراً عن الأضرار التي خلفتها العاصفة، معتبراً أن نسبة الأضرار التي حصلت تراوحت بين 50 و 100% في بعض مناطق سهل عكار.

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وطالب رئيس النقابة خضر الميدا باسم نقابة مزارعي الخضار في الشمال وعكار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري والجهات المختصة في وزارة الزراعة والهيئة العليا للاغاثة، "العمل على انقاذ عكار وشعبها من الكارثه التي المت بها".



كذلك، توجه الميدا إلى النواب والفاعليات في الشمال وعكار، "للوقوف الى جانب أهل عكار ورفع الغبن عنهم ومد يد المساعدة لمتابعة المسيرة الزراعية والحضارة الانسانية، والوقوف بجانب الجيش لمساعدته في الكشف عن الاضرار الزراعية والانسانية".