مسؤولٌ إسرائيلي كان في لبنان.. هذه هويته وهكذا تحدث عن نصرالله!

نقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن العميد احتياط إفي إيتام، قائد فرقة الجليل سابقاً قوله إنّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، طرد إسرائيل من الحزام الأمني (المنطقة المحتلة من جنوب لبنان قبل تحرير أيار 2000)، وفرض عليها الهزيمة في وادي السلوقي (في إشارة لحرب تموز عام 2006، وتدمير الدبابات الإسرائيلية في وادي الحجير).

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وأوضح إيتام أن "الحزب فرض على إسرائيل أيضاً اتفاق الغاز، معقّباً بالقول: "علينا الانتصار على جبهتي غزة ولبنان".

وتابع: "أنا كنت القائد الأخير للفرقة 91 أيام الحزام الأمني في لبنان، وقد قلت لإيهود باراك: نحن لا نخرج من لبنان وإنما ندخل لبنان إلينا".



وأضاف: "على مدى سنوات، كان لدى إسرائيل، مفهوم أمني، حيث ارتكبت خطأً خطيراً وعميقاً، وأتاحت لأعدائنا أن يصدّقوا بأننا غير قادرين على الدفاع عن أنفسنا، لذا فإن انتصاراً على الجبهتين بشكل لا لبس فيه في غزة، وبشكل ثقيل وقاس تجاه حزب الله هو محتوم، إن كنا نريد ترميم ثبات أمني معقول".



ويأتي كلام إيتام لقناة "كان"، متزامناً مع تسجيل 100 يوم على الحرب، التي تشنّها الحكومة الإسرائيلية على قطاع غزة، ولا يزال 136 أسيراً إسرائيلياً في القطاع، حيث ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أمس، أنّ "إسرائيل" وبعد 100 يوم، موجودة أمام "فخٍ ثلاثي"، يتمثّل بـ"الأسرى والاقتصاد والتطورات على الجبهة الشمالية".