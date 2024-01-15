بديع حسين شعبو عثر عليه في الأشرفية.. هل تعرفون ذويه؟

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، أنه "عند الساعة 21:00 من تاريخ 15/1/2024 وفي محلّة الأشرفية، عُثر على طفل تائه عمره حوالى 7 سنوات، يدعى حسب أقواله "بديع حسين شعبو"، سوري الجنسية".وبناءً على إشارة القضاء المختص، عِّممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وطلبت من الذين يعرفون شيئاً عنه أو عن ذويه، إبلاغهم الحضور الى فصيلة الأشرفية في وحدة شرطة بيروت، أو الاتصال على الرقم: 328094/01 أو 328086/01 لإجراء المقتضى القانوني وإعادته إلى أهله.