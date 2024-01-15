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لبنان

هل ستُقفل المدارس أبوابها غداً؟

Lebanon 24
15-01-2024 | 14:45
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وافقت الجمعيات العموميّة لفروع نقابة المعلّمين في جميع المحافظات بالإجماع على توصية المجلس التنفيذي الداعية إلى تفويضه بإعلان الخطوات التصعيدية بما فيها الإضراب بناءً على نتيجة الاجتماع التربوي في مكتب الوزير يوم غد الثلاثاء 6/1/2023.
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وشدّد المعلّمون على حق المعلمين المتقاعدين بزيادات على الرواتب أسوة بزملائهم في التعليم الرسمي.
مصدر في النقابة وتوضيحا للخبر أكد لـ"لبنان24" أنه لا إضراب غداً، وأن القرار بشأن ذلك مرهون بنتيجة الإجتماع مع وزير التربية يوم غد وبذلك المدارس تفتح أبوابها الثلاثاء بشكل طبيعي.
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