Advertisement

لبنان

واشنطن تمدد استثنائياً مساعداتها لدعم رواتب الجيش شهراً إضافياً

Lebanon 24
15-01-2024 | 22:53
A-
A+
Doc-P-1153030-638409813033653444.jpeg
Doc-P-1153030-638409813033653444.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت " الشرق الاوسط": مددت الولايات المتحدة الأميركية، استثنائياً ولشهر واحد فقط، مساعداتها لدعم رواتب أفراد وضباط الجيش التي صارت شبه رمزية نتيجة الأزمة المالية التي تشهدها البلاد منذ عام 2019 وانهيار العملة المحلية.
Advertisement
وكان يفترض أن تكون الدفعة التي تلقاها هؤلاء نهاية تشرين الثاني الماضي آخر دفعة من الهبة المالية الأميركية التي تأتي في إطار برنامج غير اعتيادي، قدمت واشنطن من خلاله 72 مليون دولار للجيش وقوى الأمن الداخلي، لزيادة رواتب العناصر التي فقدت 95 في المائة من قيمتها. وتم توزيع هذه المساعدات على رواتب 6 أشهر من خلال منح كل عنصر وضابط مبلغ 100 دولار أميركي.
وقبض العناصر والضباط نهاية شهر كانون الأول رواتبهم من دون أن يحصلوا على المبلغ السابق ذكره، إلا أنه، وبحسب مصدر عسكري تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، بدأ هؤلاء بالحصول تباعاً على 100 دولار إضافية خلال الأيام الـ3 الماضية، بعد «قرار استثنائي» من الإدارة الأميركية بتمديد هذه المساعدة لشهر واحد فقط.
وتشير المصادر إلى أنه سيتم اللجوء في الشهر المقبل إلى هبة قطرية لدفع هذا المبلغ، وهي هبة تكفي لشهرين فقط.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:10 | 2024-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:57 | 2024-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:32 | 2024-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2024-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2024-01-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:07 | 2024-01-15
22:11 | 2024-01-15
22:23 | 2024-01-15
22:56 | 2024-01-15
22:52 | 2024-01-15
22:51 | 2024-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24