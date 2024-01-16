التوتر يعود جنوباً.. قصف اسرائيلي مركز على عدد من القرى

عاد التوتر قبل ظهر اليوم الثلاثاء عند الحدود الجنوبية، حيث استهدف القصف المدفعي الاسرائيلي بلدة كفركلا، واطراف حولا وادي البياض، وبلدة ميس الجبل في حين استهدفت قذيفة اطلقت من دبابة ميركافا منزلا في بلدة العباسية الحدودية بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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وتزامن القصف الاسرائيلي مع تحليق لطائرة استطلاع MK فوق اقليم الخروب على علو متوسط الى منخفض.

وأفادت مندوبة "لبنان 24" ان الغارات الجوية التي نفذها الطيران الحربي المعادي على وادي السلوقي هي الاعنف على مكان واحد منذ بداية المواجهات عند الحدود مع فلسطين المحتلة حيث إستهدفت المنطقة بأكثر من 30 صاروخاً عبر 14 غارة وتراقت مع قصف مدفعي عنيف استهدف المنطقة.

وكان الهدوء الحذر قد خيّم صباحاً على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا، يخرقه بين الحين والآخر طلعات استكشافية للطيران التجسسي نوع ام كا فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي ان قوات خاصة تابعة له تسلّلت إلى داخل الجنوب اللبناني وأزالت ألغامًا في قرية عيتا الشعب، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ العام 2006.