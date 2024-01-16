Advertisement

لبنان

بعد التوترات ليلًا... كيف يبدو المشهد صباح اليوم في الجنوب؟

Lebanon 24
16-01-2024 | 00:20
A-
A+
Doc-P-1153061-638409868802465242.png
Doc-P-1153061-638409868802465242.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حلق الطيران الاستطلاعي المعادي طيلة ليل أمس وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، وأطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
Advertisement
 
وأفادت مندوبة "لبنان 24" بأن "مسيرة اسرائيلية نوع ام كا نفذت طلعات استكشافية فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا على علو متوسط"، كما تعرضت تلة المطران في حمامص لقصف مدفعي معادٍ.
 
وكان الطيران المعادي المسير أغار قرابة التاسعة من مساء أمس، على أطراف بلدة الناقورة وعلى جبل اللبونة وجبل العلام، وترافق ذلك مع قصف مدفعي متقطع على محيط بلدة علما الشعب.
 
وسمعت ليلا، أصوات انفجارات في قرى قضاء بنت جبيل ناتجة عن صواريخ اعتراضية أطلقها العدو لمواجهة صواريخ المقاومة في سماء المنطقة المذكورة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2024-01-16
01:45 | 2024-01-16
01:30 | 2024-01-16
01:24 | 2024-01-16
01:15 | 2024-01-16
01:00 | 2024-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24