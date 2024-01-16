بعد التوترات ليلًا... كيف يبدو المشهد صباح اليوم في الجنوب؟

حلق الطيران الاستطلاعي المعادي طيلة ليل أمس وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، وأطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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وأفادت مندوبة "لبنان 24" بأن "مسيرة اسرائيلية نوع ام كا نفذت طلعات استكشافية فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا على علو متوسط"، كما تعرضت تلة المطران في حمامص لقصف مدفعي معادٍ.

وكان الطيران المعادي المسير أغار قرابة التاسعة من مساء أمس، على أطراف بلدة الناقورة وعلى جبل اللبونة وجبل العلام، وترافق ذلك مع قصف مدفعي متقطع على محيط بلدة علما الشعب.

وسمعت ليلا، أصوات انفجارات في قرى قضاء بنت جبيل ناتجة عن صواريخ اعتراضية أطلقها العدو لمواجهة صواريخ المقاومة في سماء المنطقة المذكورة.