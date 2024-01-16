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لبنان

هذا ما يجري في الاجتماعات الداخلية لـ"التيار"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-01-2024 | 01:15
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تركز الإجتماعات الداخلية في التيار الوطني الحر، ضمن هيئات المناطق والندوات ومصالح المهن الحرة، على الأسباب التي ساهمت في إفتراق "التيار" عن حزب الله بعد تحالفٍ دام حوالي 18 عاما.
ويركز الشرح المستفيض من قبل "المنظّرين"، على أن السبب الأساسي للافتراق هو عدم وقوف "الحزب" الى جانب "التيار" في مراحل ومواقف ومحطات كثيرة وخاصةً في بداية عهد الرئيس ميشال عون، بالإضافة الى المراحل الأخيرة ومنها غض النظر والطرف عن التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون.
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وبحسب مصادر معنية، فان هذا الكلام ليس مخفياً، ويتحدث فيه دائماً رئيس "التيار" جبران باسيل، إلا أن الهدف من هذه الندوات اقناع القاعدة والجمهور والكوادر بصوابية مواقف رئيس "التيار" تجاه حزب الله.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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