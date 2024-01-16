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لبنان

رسائل في كلام نصرالله

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-01-2024 | 01:30
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في الخطابين الاخيرين للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وبرغم التصعيد غير المسبوق منذ بداية الحرب الاسرائيلية على غزة، الا ان رسائل ايجابية واضحة وجهها الرجل في اطار المشاورات والوساطات الحاصلة، ويبدو ان المعنيين فهموها وتلقوها بطريقة إيجابية.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن نصرالله "أكد خلال الخطابين الاخيرين انه جاهز للتفاوض حول ترتيبات سياسية في الجنوب، وهذا بحد ذاته يمكن اعتباره بالغ الايجابية في النظرة الغربية للبنان والمنطقة، بغض النظر عن ربط نصرالله اي تفاوض وتسوية بوقف الحرب في غزة، اذ ان الجميع بات متصالحاً مع هذه الفكرة".
وترى المصادر أن ما قاله نصرالله اعطى نوعا من الدفع للوساطات والاقتراحات، وهذا ما سيظهر في المرحلة المقبلة بشكل علني، خصوصاً ان الاميركيين تحديداً لديهم رغبة كبرى بالوصول الى تسويات وترتيبات سياسية في المنطقة ككل وتحديداً في جنوب لبنان، كي لا يحصل اي تدهور عسكري او امني في لحظة دولية غير مناسبة.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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