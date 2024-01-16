زحمة سير خانقة.. اليكم حال الطرقات صباح اليوم

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تسجل حركة مرور كثيفة من مفرق غزير باتجاه جونيه ومن النقاش حتى نهر الموت، ومن جسر خلدة باتجاه انفاق المطار، بحسب ما أفادت غرفةة التحكم المروري.كما تسجل حركة مرور كثيفة من بشامون عرمون باتجاه جسر خلدة وعلى طريق الحدث عند مفرق الجامعة اللبنانية و تقاطع الكفاءاتو حركة ناشطة من الكوستابرافا باتجاه الاوزاعي.هذا ساحلاً، أما جبلاً فطريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات حرصا" على السلامة العامة.