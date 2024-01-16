Advertisement

لبنان

موظفو بلدية بيروت يتحركون

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-01-2024 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1153099-638409924112601830.jpg
Doc-P-1153099-638409924112601830.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتجه موظفو بلدية بيروت الى اقامة تحرك واسع على خلفية حرمان البلدية لهم من الضمان الصحي وخدمة الاستشفاء. ويؤكد الموظفون، وفق مصادرهم، ان لا حجة مالية للبلدية لحرمان موظفيها من ابسط حقوقهم الانسانية، علما انها تعفي معظم المستشفيات والجمعيات القائمة ضمن نطاقها من اي استيفاء مادي وهو امر يطرح علامات استفهام عدة!
Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:09 | 2024-01-16
06:34 | 2024-01-16
06:30 | 2024-01-16
04:30 | 2024-01-16
07:27 | 2024-01-16
07:05 | 2024-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24