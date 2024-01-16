موظفو بلدية بيروت يتحركون

يتجه موظفو بلدية بيروت الى اقامة تحرك واسع على خلفية حرمان البلدية لهم من الضمان الصحي وخدمة الاستشفاء. ويؤكد الموظفون، وفق مصادرهم، ان لا حجة مالية للبلدية لحرمان موظفيها من ابسط حقوقهم الانسانية، علما انها تعفي معظم المستشفيات والجمعيات القائمة ضمن نطاقها من اي استيفاء مادي وهو امر يطرح علامات استفهام عدة!

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