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لبنان

مناشير اسرائيلية فوق الجنوب.. اليكم ما حملته (صورة)

Lebanon 24
16-01-2024 | 02:12
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رمت طائرات اسرائيلية معادية منشورات اسرائيلية فوق بلدة كفركلا، جاء فيها:  "الى سكان جنوب لبنان! من هذه المنطقة يتم اطلاق صواريخ من قبل حزب الله الارهابي، عمليات ارهابية كهذه ستؤدي الى ردّ قاس! من اجل سلامتكم، لا تكونوا ذنباً للأعمال اللارهابية في ساحات بيوتكم"، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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