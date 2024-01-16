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لبنان

حادث مروع في زوق مصبح.. وهذا ما حصل

Lebanon 24
16-01-2024 | 02:58
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انزلقت سيارة فجراً في زوق مصبح، ما أدى إلى تدهورها وتحطمها وإصابة سائقها بجروح حرجة.

وذكرت الوكالة الوطنية أن عناصر الدفاع المدني سارعت إلى مكان الحادث، حيث استعملت آلات الإنقاذ الهيدروليكية للتمكن من سحب السائق وتم نقله بواسطة الصليب الأحمر إلى المستشفى.
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المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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