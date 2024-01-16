حادث مروع في زوق مصبح.. وهذا ما حصل

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انزلقت سيارة فجراً في زوق مصبح، ما أدى إلى تدهورها وتحطمها وإصابة سائقها بجروح حرجة.وذكرت الوكالة الوطنية أن عناصر الدفاع المدني سارعت إلى مكان الحادث، حيث استعملت آلات الإنقاذ الهيدروليكية للتمكن من سحب السائق وتم نقله بواسطة الصليب الأحمر إلى المستشفى.المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام