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لبنان

الدفاع المدني ينفذ أكثر من 5 مهمة خلال 24 ساعة

Lebanon 24
16-01-2024 | 03:41
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نفذ عناصر الدفاع المدني في الـ24 ساعة الماضية، 57 مهمة إسعاف وإنقاذ.

وبحسب المديرية العامة للدفاع المدني فقد توزعت المهام بـ 18 عملية إخماد حرائق، إضافةً إلى إخماد حرائق منازل ومؤسسات.

أما حالات الإسعاف فتراوحت بين 26 حالة، و8 حالات طارئة، و6 حوادث سير، بالإضافة إلى نقل 10 جرحى وغيرها من حالات السلامة العامة.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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