18
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
20
o
بشري
18
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حدث استثنائي يوم الجمعة.. قرع أجراس وصلوات لشفيع لبنان (صور)
نايلة عازار - Nayla Azar
|
Lebanon 24
16-01-2024
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كثيرة هي المرات التي تتدخل فيها يد الرب، والرسائل التي تبعث من السماء، للتأكيد ان الله لا يزال حاضراً كما دائماً. وقد تكون الرسالة التي ستتوجه يوم الجمعة الى لبنان ومنطقة الشرق الأوسط في هذا الاطار، في ظل الحرب الدائرة على اكثر من جبهة، وحال التوتر والخوف ورائحة الموت التي تفوح في كل مكان.
Advertisement
يوم الجمعة المقبل في ١٩ كانون الثاني عند العاشرة والنصف صباحاً ستقرع اجراس الكنائس ابتهالاً وتهليلاً للرب، حيث سيتم رفع لوحة من الموزاييك، لقديس لبنان، مار شربل، في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان.
هذه اللوحة العملاقة التي تم تكريسها قبل نحو شهر من قبل البابا فرنسيس، سترفع في البازيليك من سفير لبنان لدى الفاتيكان فريد الياس الخازن بالتعاون مع الرهبانية اللبنانية المارونية، على ان يلي رفع اللوحة القديس شربل قداديس احتفالية للمناسبة.
وكان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قد زفّ هذا الخبر المفرح للبنانيين، معلناً في قداس الاحد الفائت رفع موزاييك القدّيس شربل شفيع لبنان في بازيليك القدّيس بطرس بروما صباح يوم الجمعة المقبل 19 كانون الثاني الساعة 10،30 بتوقيت لبنان.
ودعا لوقفة صلاة وشكر وابتهال إلى الله لكي, بشفاعة القدّيس شربل, يمنح لبنان الاستقرار والسلام في الجنوب وفي غزّة، ويُلهم المجلس النيابي بانتخاب رئيس للجمهوريّة، ويحقّق أمنيات قداسة البابا فرنسيس الذي سمح بهذه المبادرة وشجّعها.
وطلب الراعي من المطارنة تكليف كهنة الرعايا ولجان الأوقاف بقرع الأجراس في جميع الكنائس بالتزامن مع رفع موزاييك القدّيس شربل، ولمدّة خمس دقائق.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ثروة كبيرة في لبنان.. هكذا ستأتي مليارات الدولارات!
Lebanon 24
ثروة كبيرة في لبنان.. هكذا ستأتي مليارات الدولارات!
14:56 | 2024-01-15
15/01/2024 02:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب... الأب إيلي خنيصر: "إنها الكارثة الاكبر"
Lebanon 24
فيديو مرعب... الأب إيلي خنيصر: "إنها الكارثة الاكبر"
10:11 | 2024-01-15
15/01/2024 10:11:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولٌ إسرائيلي كان في لبنان.. هذه هويته وهكذا تحدث عن نصرالله!
Lebanon 24
مسؤولٌ إسرائيلي كان في لبنان.. هذه هويته وهكذا تحدث عن نصرالله!
16:25 | 2024-01-15
15/01/2024 04:25:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"حقيقة فجَّرها" نصرالله.. تقريرٌ إسرائيليّ يعترف!
Lebanon 24
"حقيقة فجَّرها" نصرالله.. تقريرٌ إسرائيليّ يعترف!
12:00 | 2024-01-15
15/01/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وحدة إسرائيلية" تُطارد "حزب الله".. مفاجآت تُنشر لأول مرّة!
Lebanon 24
"وحدة إسرائيلية" تُطارد "حزب الله".. مفاجآت تُنشر لأول مرّة!
14:00 | 2024-01-15
15/01/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
نايلة عازار - Nayla Azar
أيضاً في لبنان
07:09 | 2024-01-16
ميقاتي: وقف اطلاق النار في غزة هو حجر الزاوية للحل في المنطقة
06:34 | 2024-01-16
ميقاتي: سننتهي من إعداد قانون استرداد الودائع بأسرع وقت والمطلوب الضغط على اسرائيل لوقف التصعيد
06:30 | 2024-01-16
لبنان يتصدر القائمة السوداء لقيادة السيارات... تقرير يفتقد للدقة؟
07:27 | 2024-01-16
بيان توضيحي لـ"الأحوال الشخصية".. هذا ما جاء فيه
07:05 | 2024-01-16
بكمين محكم.. توقيف مروّجي عملة مزيّفة في طرابلس وهذا ما ضُبط بحوزتهما
06:59 | 2024-01-16
تطور جديد بقضية أمل شعبان.. هذا ما حصل
فيديو
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
16/01/2024 14:30:19
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
16/01/2024 14:30:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
16/01/2024 14:30:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24