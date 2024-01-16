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لبنان

حدث استثنائي يوم الجمعة.. قرع أجراس وصلوات لشفيع لبنان (صور)

نايلة عازار - Nayla Azar

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Lebanon 24
16-01-2024 | 04:30
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كثيرة هي المرات التي تتدخل فيها يد الرب، والرسائل التي تبعث من السماء، للتأكيد ان الله لا يزال حاضراً كما دائماً. وقد تكون الرسالة التي ستتوجه يوم الجمعة الى لبنان ومنطقة الشرق الأوسط في هذا الاطار، في ظل الحرب الدائرة على اكثر من جبهة، وحال التوتر والخوف ورائحة الموت التي تفوح في كل مكان.
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يوم الجمعة المقبل في ١٩ كانون الثاني عند العاشرة والنصف صباحاً ستقرع اجراس الكنائس ابتهالاً وتهليلاً للرب، حيث سيتم رفع لوحة من الموزاييك، لقديس لبنان، مار شربل، في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان.

هذه اللوحة العملاقة التي تم تكريسها قبل نحو شهر من قبل البابا فرنسيس، سترفع في البازيليك من سفير لبنان لدى الفاتيكان فريد الياس الخازن بالتعاون مع الرهبانية اللبنانية المارونية، على ان يلي رفع اللوحة القديس شربل قداديس احتفالية للمناسبة.
 


وكان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قد زفّ هذا الخبر المفرح للبنانيين، معلناً في قداس الاحد الفائت رفع موزاييك القدّيس شربل شفيع لبنان في بازيليك القدّيس بطرس بروما صباح يوم الجمعة المقبل 19 كانون الثاني الساعة 10،30 بتوقيت لبنان.

ودعا لوقفة صلاة وشكر وابتهال إلى الله لكي, بشفاعة القدّيس شربل, يمنح لبنان الاستقرار والسلام في الجنوب وفي غزّة، ويُلهم المجلس النيابي بانتخاب رئيس للجمهوريّة، ويحقّق أمنيات قداسة البابا فرنسيس الذي سمح بهذه المبادرة وشجّعها.

وطلب الراعي من المطارنة تكليف كهنة الرعايا ولجان الأوقاف بقرع الأجراس في جميع الكنائس بالتزامن مع رفع موزاييك القدّيس شربل، ولمدّة خمس دقائق.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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نايلة عازار - Nayla Azar

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