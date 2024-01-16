حدث استثنائي يوم الجمعة.. قرع أجراس وصلوات لشفيع لبنان (صور)

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كثيرة هي المرات التي تتدخل فيها يد الرب، والرسائل التي تبعث من السماء، للتأكيد ان الله لا يزال حاضراً كما دائماً. وقد تكون الرسالة التي ستتوجه يوم الجمعة الى لبنان ومنطقة الشرق الأوسط في هذا الاطار، في ظل الحرب الدائرة على اكثر من جبهة، وحال التوتر والخوف ورائحة الموت التي تفوح في كل مكان.يوم الجمعة المقبل في ١٩ كانون الثاني عند العاشرة والنصف صباحاً ستقرع اجراس الكنائس ابتهالاً وتهليلاً للرب، حيث سيتم رفع لوحة من الموزاييك، لقديس لبنان، مار شربل، في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان.