Advertisement

لبنان

في سير الضنية.. خلاف بين استاذ وتلميذه يتطور وهذا ما جرى

Lebanon 24
16-01-2024 | 04:13
A-
A+
Doc-P-1153158-638410005443101566.jpg
Doc-P-1153158-638410005443101566.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع خلاف داخل مهنية سير في الضنية بين مدير المهنية و"م.ش" ليتطور لاحقاً الى قيام الاخير بتحطيم زجاج سيارة المدير وفراره الى جهه مجهولة.

وعرف ان الخلاف الذي حصل ناتج على خلفية طلب "م.ش" التسجيل في المهنية المذكورة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: للمرة الأولى نرى خلافا وجدالا حول الدعوة إلى وقف إطلاق النار
lebanon 24
16/01/2024 14:30:26 Lebanon 24 Lebanon 24
أسطورة روما أبرز المرشحين لخلافة مورينيو.. من هو؟
lebanon 24
16/01/2024 14:30:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الخلافات تعصف بهم.. تقرير إسرائيلي يكشف توسع الخلاف بين غالانت ونتنياهو
lebanon 24
16/01/2024 14:30:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"خلاف" داخل مصرف لبنان؟
lebanon 24
16/01/2024 14:30:26 Lebanon 24 Lebanon 24

خلاف

سير الضنية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:09 | 2024-01-16
06:34 | 2024-01-16
06:30 | 2024-01-16
04:30 | 2024-01-16
07:27 | 2024-01-16
07:05 | 2024-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24