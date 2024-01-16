في سير الضنية.. خلاف بين استاذ وتلميذه يتطور وهذا ما جرى

وقع خلاف داخل مهنية سير في الضنية بين مدير المهنية و"م.ش" ليتطور لاحقاً الى قيام الاخير بتحطيم زجاج سيارة المدير وفراره الى جهه مجهولة.



وعرف ان الخلاف الذي حصل ناتج على خلفية طلب "م.ش" التسجيل في المهنية المذكورة.

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