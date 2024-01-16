ما حقيقة حدوث عاصفة ثلجية الاسبوع المقبل؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية، تهطل بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة والمتقطعة في المناطق الشمالية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر.

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وجاء في النشرة الاتي:



-الحال العامة: طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم غد الأربعاء، حيث يستقر تدريجيا مع ارتفاع في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية.

ملاحظة: بلغت كمية المتساقطات من فجر الأربعاء وحتى صباح اليوم الإثنين: طرابلس 175 ملم – بيروت 153 ملم – زحلة 137 ملم - سهيلة – كسروان 253 ملم.

واصدرت المصلحة تقريرا صباح الأربعاء الماضي قدرت فيه كميات الأمطار المتوقعة ما بين 120 و 250 ملم من الجنوب وحتى الشمال.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و17 درجة، وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

من جهة ثانية، نفت مصلحة الأرصاد الجوية ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن حدوث عاصفة ثلجية شديدة خلال الأسبوع المقبل، ومن المتوقع تأثير منخفض جوي اعتيادي مصحوب بكتل هوائية باردة مصدره البحر الأسود اعتبارا من بعد ظهر يوم الأثنين يؤدي الى هطول أمطار غزيرة أحيانا وثلوج على ارتفاع 1000 متر.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة حتى فترة بعد الظهر، وتنشط الرياح أحيانا، كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1600 متر، ويحذر من خطر الإنزلاقات نتيجة تكون الجليد ليلا على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1900 متر.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية، تهطل بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة والمتقطعة في المناطق الشمالية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر.

الخميس: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة التي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، ويتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، ويتوقع تساقط الرذاذ ليلا على المرتفعات الشمالية.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 20 درجة، فوق الجبال من 5 الى 13 درجة، في الداخل من 5 الى 13 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و40 كم/س.

-الانقشاع: متوسط الى سيء أحيانا على الجبال بسبب الضباب والأمطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85%.

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,42.

-ساعة غروب الشمس: 16,54.