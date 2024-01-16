في صور.. انفجار قارورة غاز وسقوط جرحى

أدّى انفجار قارورة غاز في أحد المحلات التجارية قرب ‏مفرق العباسية شمال صور حسب التحقيقات الأولية إلى سقوط ‏جريحين عمل الصليب الأحمر اللبناني إلى نقلهما إلى احد ‏المستشفيات القريبة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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