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لبنان

في صور.. انفجار قارورة غاز وسقوط جرحى

Lebanon 24
16-01-2024 | 04:28
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أدّى انفجار قارورة غاز في أحد المحلات التجارية قرب ‏مفرق العباسية شمال صور حسب التحقيقات الأولية إلى سقوط ‏جريحين عمل الصليب الأحمر اللبناني إلى نقلهما إلى احد ‏المستشفيات القريبة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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صور

انفجار قارورة غاز

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