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لبنان

جريمة مروعة في البرازيل.. ضحيتها ابن تعلبايا البقاعية

Lebanon 24
16-01-2024 | 04:42
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توفي محمد احمد موسى من بلدة تعلبايا وجرح شقيقه بعدما أطلق ملثم عليهما النار من سلاح حربي امام مؤسستهما في البرازيل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وتوفي موسى على الفور وأصيب شقيقه وفر مطلق النار الى جهة مجهولة.
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وناشد أقرباء المغدور الخارجية اللبنانية كشف ملابسات الجريمة وتوقيف المتورطين.


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