لبنان يتصدر القائمة السوداء لقيادة السيارات... تقرير يفتقد للدقة؟

يواجه المواطن اللبناني مشاكل كثيرة ومعقدة في تنقلاته على الطرق، وتجاوز مأساة السير في هذا البلد ليس بالأمر السهل. إذ شهد عام 2023 ارتفاعاً بنسبة 22,3% في ضحايا حوادث السّير و9% في عدد الحوادث، ما يشير إلى أن الحوادث أصبحت أكثر دموية، بحسب تقارير المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.



الى ذلك، تصدر لبنان منذ أيام المرتبة الاولى بين دول العالم في خطورة القيادة، وذلك لسببين الأول هو حالة الطرقات المأسوية، والثاني توقف معاينة السيارات والشاحنات وآليّات النقل، بحسب تقرير لـ"ورلد اندكس". وما ان انتشرت هذه الدراسة حتى غزت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الا أن التقرير بحسب بعض الخبراء يفتقد للدقة مقارنة بالدول الاخرى.



هل حقًا هو الأخطر؟



ذكر المحامي زياد عقل، رئيس جمعية "يازا" الدولية، أن "التقرير غير دقيق وهناك دول أخطر وأسوأ من لبنان بأرقام الضحايا، والتي تُحسب كنسبة مئوية مقارنة بعدة عوامل وهي عدد المركبات والسكان والمسافات المقطوعة، كما توجد دول جيدة نسبياً مثل أميركا وكندا وأستراليا والتشيك وهي مذكورة ضمن "لائحة أسوأ-20 دولة" التي انتشرت، بينما يوجد دول اخرى أسوأ وأخطر منها بكثير. مثل غالبية دول افريقيا، أميركا الجنوبية، وسط وجنوب أسيا، وحتّى روسيا".



ويضيف عقل: "مما لا شك فيه أنّ الوضع سيئ جداً نتيجة وجود مسؤولين غير مسؤولين عن السلامة المرورية، لكن بالطبع هناك دول عدة وضعها المروري أسوأ بكثير من لبنان منها مصر، الهند، بنغلادش، الكونغو وغيرها".



وتابع: "هذه الدراسة تسوّق لصورة سيئة عن لبنان من دون الإستناد إلى واقع علمي كاف خصوصاً أنّها شملت 60 دولة فقط من أصل 200".

Most Dangerous Countries to be a Driver:



1.🇱🇧 Lebanon

2.🇺🇾 Uruguay

3.🇨🇴 Colombia

4.🇨🇷 Costa Rica

5.🇬🇷 Greece

6.🇬🇹 Guatemala

7.🇨🇱 Chile

8.🇩🇴 Dominican Republic

9.🇮🇹 Italy

10.🇷🇺 Russia

11.🇵🇪 Peru

12.🇺🇸 USA

13.🇱🇻 Latvia

14.🇹🇹 Trinidad and Tobago

15.🇦🇺 Australia

16.🇩🇿 Algeria

17.🇨🇿… — World Index (@theworldindex) January 11, 2024 Advertisement





ارشادات القيادة في الشتاء



في فصل الشتاء تؤثر عوامل الطقس على ارتفاع نسبة حوادث السير، لذلك كانت اليازا قد نشرت لمتابعيها ارشادات القيادة وجاءت على الشكل الآتي:



- تخفيف السرعة على التجمعات المائية تفادياً لشرود المركبة وأذية الآخرين.



- عند هبوب الرياح القوية، يجب الانتباه للدراجين الذين قد تؤرجحهم الرياح. كما يمكن أن تشكل الرياح الشديدة خطراً كبيراً على السيارات الخفيفة عند تلاقيها مع الحافلات والشاحنات المسرعة أو تجاوزها لها حيث تجنح السيارة عن مسارها.

- عند حدوث الإنزلاق فجأة يجب: المحافظة على رباطة الجأش، رفع القدم عن دواسة الوقود، عدم الفرملة، وإدارة المقود عكس اتجاه الإنزلاق.

ضرورة استعمال الـ"أنتيجل" مع مياه الرادياتور على مدار السنة.

- التأكد المستمر، وخاصة في فصل الشتاء، من صلاحية مسّاحات الزجاج الأمامي، والخلفي إن وُجدت، ومن حسن أداء جهاز بخ المياه.

- ترك النوافذ مفتوحة قليلاً لتشكل غشاوة ضبابية على الزجاج من الداخل أو استخدام جهاز التدفئة، وتشغيل الجهاز الخاص بإزالة غشاوة الزجاج الخلفي.

- التأكد من سلامة الإطارات والأنوار والفرامل والبطارية والدينامو والبوجيات، وتغيير الأحزمة التي تصدر صريراً عند التشغيل أو أثناء السير.

- التأكد من خلو العادم (الإشابمون) من أية ثقوب.