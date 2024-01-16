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لبنان
ما مصير الراعي الذي فُقد الاتصال به في الجنوب؟
Lebanon 24
16-01-2024
|
06:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه عثر على الراعي محمود يعقوب وشقيقته زينب يعقوب وهم بألف خير.
وكان قد تم الابلاغ سابقاً عن فقدان الاتصال مع الراعي محمود في بلدة حولا المتاخمة لفلسطين المحتلة.
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