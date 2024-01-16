ما مصير الراعي الذي فُقد الاتصال به في الجنوب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه عثر على الراعي محمود يعقوب وشقيقته زينب يعقوب وهم بألف خير.

وكان قد تم الابلاغ سابقاً عن فقدان الاتصال مع الراعي محمود في بلدة حولا المتاخمة لفلسطين المحتلة.