Advertisement

لبنان

بيان توضيحي لـ"الأحوال الشخصية".. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
16-01-2024 | 07:27
A-
A+
Doc-P-1153204-638410120537216621.jpg
Doc-P-1153204-638410120537216621.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت المديرية العامة للأحوال الشخصية إلى أنه "بعد استفسارات المواطنين المتكاثرة لهذه المديرية العامة حول صعوبة إمكانيتهم من الإستحصال على بيانات قيد إفرادية الكترونية من قلم نفوس محل السكن، إستناداً إلى بيانات قيد الكترونية صادرة من قلم نفوس محل القيد،  يهمّ هذه المديرية العامة أن تؤكد مجدداً أن الإستحصال على بيان قيد إفرادي الكتروني من محل السكن يُسند فيه فقط إلى آخر بيان قيد الكتروني صادر لصاحب العلاقة يتوجب إبرازه بإعتباره الأجدد، شرط أن لا يكون قد طرأ على قيده أي تعديل".
Advertisement
كما أكدت في بيان لها "إمكانية مصادقة أصحاب العلاقة لنسخ عن بيانات القيود الإلكترونية (إفرادية أو عائلية ) وكذلك تلك العائدة إلى ما بعد العام 2017 والموجودة بحوزتهم لدى أقلام النفوس التابعة لمحل قيدهم وذلك بهدف تسهيل شؤونهم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:34 | 2024-01-16
06:30 | 2024-01-16
04:30 | 2024-01-16
10:03 | 2024-01-16
10:00 | 2024-01-16
09:47 | 2024-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24