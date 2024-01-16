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لبنان

العميد خطّار استقبل السفير الفرنسي في لبنان

Lebanon 24
16-01-2024 | 07:29
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في إطار تعميق أواصر التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني والدولة الفرنسية عبر سفارتها في لبنان المستمر منذ سنوات لتلبية احتياجات المديرية العامة في مجال التدريب والعتاد، استقبل مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطّار السفير الفرنسي في لبنان السيد Hervé Magro  على رأس وفد ضم ملحق الأمن الداخلي لدى السفارة الفرنسية Commissaire Divisionnaire Eric OCCHINI وضابط الارتباط الفرنسي المنتدب إلى المديرية العامة للدفاع حيث جرى خلال الزيارة عرض أبرز الإنجازات التي تحققت نتيجة هذا التعاون المثمر بين الطرفين.
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  وقد أطلع العميد خطار السفير Magro على نشاطات عناصر الدفاع المدني والتحديات الكبرى التي تواجهها المديرية العامة لتلبية نداءات المواطنين والمقيمين بالسرعة المطلوبة بالرغم من الأزمة الإقتصادية الخانقة. 
 
ومن ثم اتجهوا الى مقر العمليات المركزية في التحويطة حيث تمّت معاينة نماذج من عتاد مقدم كهبة من الدولة الفرنسية  كناية عن معدات متخصصة لإطفاء حرائق الغابات في الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسبب التضاريس الوعرة وانعدام الطرق. 
 
إلى ذلك رافق العميد خطار السفير Magro والوفد المرافق لاطلاعهم على عينة من التدريبات التي ينفذها عناصر الدفاع المدني دورياً في مركز التدريب على اطفاء الحرائق في الأماكن المغلقة الذي أنشئ بتمويل من الدولة الفرنسية، فعاينوا التدريبات التي كان يقوم بها العناصر لتعزيز قدراتهم اثناء التدخل لإخماد حريق في مكان مغلق، والتي أظهرت ما اكتسبوه من مهارات متطورة في مجال الاطفاء.
 
 
 
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