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لبنان

منزل يحترق في الجنوب.. أصيب بقصف اسرائيلي (صورة)

Lebanon 24
16-01-2024 | 07:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن القصف المدفعي الاسرائيلي تسبب في احتراق منزل وتضرره في بلدة رب ثلاثين، وتعمل فرق الدفاع المدني على اخماد النيران. 
 
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