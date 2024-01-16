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لبنان

طوني فرنجيه استقبل سفير باكستان.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
16-01-2024 | 07:10
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 إستقبل النائب طوني فرنجيه في مكتبه في بيروت، سفير باكستان في لبنان سلمان أطهر ترافقه مديرة مكتبه هبة دريان، في حضور مستشار النائب فرنجيه المحامي أنطوان فنيانوس.
 
وتم في خلال اللقاء عرض للعلاقات الثنائية بين لبنان وباكستان، وتأكيد أهمية تعزيز التبادل الثقافي والإقتصادي بين البلدين اللذين تربط بينهما أفضل العلاقات على مختلف الصعد والمجالات.
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كما تمت مناقشة آخر المستجدات في ما يتعلق بقطاع غزة وجنوب لبنان، مع التشديد على ضرورة عدم تفلت الأمور وتدهورها ما يدفع  للإنجرار إلى حرب أوسع وأشمل في الحدود اللبنانية الجنوبية.
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