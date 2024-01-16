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لبنان

بوحبيب: لبنان بادر إلى وضع تصور جدي لضمان استقرار حدوده الجنوبية

Lebanon 24
16-01-2024 | 06:45
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب، سفيرة كندا ستيفاني ماكولم.
 
 
وخلال اللقاء، أكد بوحبيب ان "لبنان بادر إلى وضع تصور جدي لضمان استقرار حدوده الجنوبية من خلال الرسالة الأخيرة التي تقدم بها إلى الأمم المتحدة"، وقال: "ننتظر من الدول الفاعلة دعم هذه المبادرة حفاظا على الامن والسلم الاقليميين، ولمنع توسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط".
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وأضاف: "لا يجب أن نسعى وراء أنصاف الحلول في منطقتنا. أعطوا السلام فرصة من خلال التطبيق الكامل والشامل لقررات الشرعية الدولية المتعلقة باقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".
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