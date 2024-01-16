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لبنان

بمؤازرة الجيش.. الصليب الأحمر إستمر بتوزيع المساعدات في سهل عكار

Lebanon 24
16-01-2024 | 08:19
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تتابع فرق الصليب الاحمر اللبناني بمؤازرة من الجيش لليوم الثالث على التوالي، توزيع المياه والخبز على العائلات اللبنانية في بلدتي السماقية وحكر الضاهري و340 عائلة وسورية كانت قد اقتحمت منازلهم وخيمهم السيول في عدد من بلدات وقرى سهل عكار المحاذية لمجريي نهري الكبير والاسطوان، والزمتهم المغادرة القسرية منها، واللجوء الى مراكز ايواء موقتة في مسجد ومدرسة السماقية التي فتحتها البلدية لاستضافتهم .
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كما استقدم الصليب الاحمر العيادة النقالة لمعاينة النازحين وسكان البلدة، وهناك 6 فرق و26 متطوعا و6 سيارات يؤازرهم الجيش يساهمون في العمل في  بلدة السماقية على مساعدة العائلات السورية واللبنانية. 

وناشد مختار بلدة السماقية عبدالله درويش وزير الاشغال العامة الدكتور علي حميه، إعطاء توجيهاته للاجهزة المعنية في الوزارة للبدء باصلاح طريق عام السماقية العريضة التي جرفتها مياه السيول وحولتها الى حفر وأخاديد بات من الصعب على السيارات عبورها، وهي تعتبر شريانا حيويا رابطا للعديد من القرى والبلدات الحدودية.
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