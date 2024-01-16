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لبنان

توقيف 3 أشخاص.. وهذا ما ضبط بحوزتهم

Lebanon 24
16-01-2024 | 08:02
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدتان من الجيش تؤازر كل منهما دورية من مديرية المخابرات 3 أشخاص وفقًا لما يلي:
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-المواطن (ج.ع.) في بلدة بريتال – البقاع كونه مطلوبًا لارتكابه جرائم: تهريب الأسلحة الحربية لمصلحة التنظيمات الإرهابية في جرود بلدة عرسال، خطف مواطنين، تهديد عنصر في الجيش بالقتل، سرقة سيارات ونقلها إلى سوريا، تهريب مخدرات وعملات مزورة إلى سوريا.
-المواطنَين (ع.م.) وابنه (م.م.) في بلدة عين الدهب – عكار لإقدامهما على إطلاق النار. وقد ضُبطت في حوزتهما أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية، وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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