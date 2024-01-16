ميقاتي بحث مع جونسون في العلاقات اللبنانية - الأميركية

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الجديدة لدى لبنان ليزا جونسون في السرايا، في زيارة تعارف لمناسبة تسلمها مهامها.

وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات اللبنانية - الاميركية والوضع في لبنان والمنطقة.

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