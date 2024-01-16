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لبنان

ميقاتي بحث مع جونسون في العلاقات اللبنانية - الأميركية

Lebanon 24
16-01-2024 | 08:29
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة  الجديدة لدى لبنان ليزا جونسون في السرايا، في زيارة تعارف لمناسبة تسلمها مهامها.
وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات اللبنانية - الاميركية والوضع في لبنان والمنطقة.
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ميقاتي

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