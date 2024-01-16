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لبنان
الأساتذة المتقاعدون: نرفض مقترح المدارس الكاثوليكية
Lebanon 24
16-01-2024
|
09:18
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نفذ الأساتذة المتقاعدون اعتصامًا أمام مبنى وزراة التربية والتعليم العالي تزامنا مع الاجتماع الذي دعا إليه الوزير عباس الحلبي لمعالجة أزمة رواتب الأساتذة المتقاعدين في القطاع الخاص.
وشرح وفد من المعتصمين للوزير الحلبي معاناة الأستاذ المتقاعد، واطلقوا صرخة عن واقع المعلم المتقاعد، وأكّدوا رفضهم "لمقترح المدارس الكاثوليكية بإنشاء صناديق في المدارس لدفع زيادات على الرواتب"، وطالبوا بـ"إيجاد آلية عاجلة لتقاضي هذه الزيادات من خلال صندوق التعويضات بالتساوي مع زملائهم في التعليم الرسمي".
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