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لبنان

"جاهزون للمواجهة حتى لو كانت الليلة".. إسرائيل توجه رسالة لـ "الحزب" ولبنان!

Lebanon 24
16-01-2024 | 09:30
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أشار قائد القيادة الشمالية لجيش العدو الإسرائيلي، اللواء أوري غوردين، إلى أن "الجيش أكثر استعدادا من أي وقت مضى، وهو جاهز لمواجهة أي تصعيد محتمل في المنطقة الحدودية مع لبنان".
 
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وخلال تفقده مناورة لإحدى كتائب اللواء 228 برفقة قائد اللواء، وقائد الكتيبة 5030 حيث تدرب المقاتلون خلالها على شن هجوم على لبنان كجزء من رفع مستوى الجاهزية، أفاد غوردين بأن "المناورة التي نشهدها تشكل جزءا من الأهمية الكامنة في رفع مستوى جاهزيتنا لتوسيع رقعة القتال والهجوم على لبنان حيث نكون أكثر استعدادا من ذي قبل"، وأضاف: "جاهزون للتصرف حتى في هذه الليلة إذا لزم الأمر، وسنواصل تعزيز جاهزيتنا واستعدادنا مستقبلا".

ولفت غوردين إلى أن "الجيش يسعى إلى تجريد حزب الله من قدراته ودفعه إلى الخلف عن الحدود"، زاعماً أنه تم "توجيه ضربات قوية للجماعة، حيث تم ضرب أكثر من 150 فرقة وإزالة العديد من القدرات العسكرية"، حسب ما أشارت صحيفة "إسرائيل تايمز".

ومنذ 8 تشرين الأول الماضي، يشن حزب الله هجمات متكررة على بلدات ومواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود، تعبيرا عن دعمها لغزة في ظل التوترات بين إسرائيل وحركة حماس. 


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