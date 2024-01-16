على متن فان لنقل الركاب.. قوى الأمن أوقفت لبنانياً وسوريا ماذا عثرت بحوزتهما؟

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صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة البلاغ التالي:بتاريخ 25-12-2023، ضبطت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي سيارة مسروقة نوع "كيا ريو" وأعادتها إلى مالكها، فيما فرّ المتورّطان إلى جهة مجهولة.نتيجة المتابعة الحثيثة، تمكّنت عناصر الحاجز المذكور من توقيفهما بتاريخ 11-1-2024 على متن فان لنقل الركاب، وذلك على مسلك البقاع – بيروت، وهما كل من:ح. ي. (مواليد عام 1995، لبناني) حسب اقوالهمام. ب. (مواليد عام 2003، سوري)بتفتيشهما، عُثِرَ بحوزتهما على أدوات تستخدم في سرقة السيارات، وبطاقة هوية مزوّرة.باستماعهما، اعترف الأول أنهما اللذان كانا على متن السيارة المسروقة نوع "كيا ريو".أودعا مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على اشارة القضاء المختص.