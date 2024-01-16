خبر مهمّ بشأن المرور على طريق ضهر البيدر.. هذا ما تقرّر!

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أعلن محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده أنه تم اتخاذ القرار بإعادة السماح للشاحنات بالمرور على طريق ضهر البيدر الدولي بدءا من الساعة السادسة مساء من كل يوم وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك إلى حين صدور أية معطيات جديدة في ما خص ورشة الأعمال الفنية التابعة لوزارة الأشغال.يأتي هذا القرار بعد التنسيق مع وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه وقائد الدرك بالإنابة وقائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد ربيع مجاعص والمدير الإقليمي للاشغال في البقاع محمد الحاج شحاده.