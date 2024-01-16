بالصورة.. محتجون قطعوا طريق البداوي

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قطع طريق البداوي عند نقطة الاكومة بالاتجاهين بالشاحنات من قبل عدد من ابناء المنطقة، وذلك احتجاجاً على غياب التيار الكهربائي عن جزء من المنطقة منذ حوالي الشهرين.

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ولاحقاً، تم فتح الطريق امام السيارات بالاتجاهين.