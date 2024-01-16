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لبنان

بالصورة.. محتجون قطعوا طريق البداوي

Lebanon 24
16-01-2024 | 10:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قطع طريق البداوي عند نقطة الاكومة بالاتجاهين بالشاحنات من قبل عدد من ابناء المنطقة، وذلك احتجاجاً على غياب التيار الكهربائي عن جزء من المنطقة منذ حوالي الشهرين. 
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ولاحقاً، تم فتح الطريق امام السيارات بالاتجاهين. 
 
 
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