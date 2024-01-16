آخر خبر عن إضراب المدارس الخاصة... إليكم القرار النهائي!

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اعلنت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة في بيان، ان "يوم غد هو يوم تدريس عادي في المدارس الخاصة بناء على الاتفاق الذي حصل في وزارة التربية بين النقابة ممثلة بالنقيب نعمه محفوض والأمين العام الدكتور أسامه أرناؤط، واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ممثلا بالأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر والحاج محمد سماحة، وحضور لجان الأهل، وبانتظار توقيعه رسميا خلال 48 ساعة لاتخاذ الموقف المناسب".واكدت النقابة أن "همها الأول إنصاف الأساتذة المتقاعدين وتقاضيهم زيادات على الرواتب بالتساوي مع زملائهم في التعليم الرسمي، ومن خلال الآليّات الرسمية في صندوق التعويضات".من جهته، اعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي بعد انتهاء الاجتماع التربوي، ان " جو الاجتماع كان إيجابيا بالكامل والكل كان متعاونا حرصا على استمرارية العام الدراسي وتلامذة لبنان وهناك إجماع على ضرورة إنصاف المعلمين الذين أمضوا سنوات عديدة في خدمة مدارسهم".وقال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض: "لا إضراب غدا بل يوم تدريس عادي، واذا وقعنا الاتفاق خلال 48 ساعة فلن يكون هناك مشكلة وإلا نعود الى الجمعيات العمومية".